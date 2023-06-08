По франшизе «Пятница, 13-е» делают новую игру

Похоже, в разработке находится новая игра по франшизе «Пятница, 13-е». Об этом рассказал композитор Гарри Манфредини, работавший почти над всеми фильмами серии.

Композитор подчеркнул, что в новом тайтле будет интересный стиль и реалистично выглядящие персонажи, которые не будут напоминать кукол. Какими-то другими деталями Манфредини не поделился.

По франшизе уже выходила одна игра, Friday the 13th: The Game. Проект в своё время был популярным, однако из-за отсутствия поддержки растерял всю аудиторию. Сейчас в проект практически никто не играет — вероятно, только единицы.

Можно предположить, что новую игру по франшизе «Пятница, 13-е» тоже сделают мультиплеерной, поскольку смысла в подобной одиночной игре очень мало.