Утекли скриншоты и дата выхода новой части Yakuza

На сайте PS Deals раньше времени появились скриншоты и дата выхода игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Это спин-офф Yakuza, который посвятят Кирю.

Like a Dragon Gaiden представляет собой классический битемап, как и все другие Yakuza. События проекта развернутся между Yakuza 6 и Yakuza 7 и расскажут совершенно новую историю. Согласно описанию в игре будет динамическое переключение между стилями боя якудза и агента.

Авторы обещают выдающуюся и интересную боевую систему с различными фишками.

Скриншоты

Фото: SEGA

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Официально тайтл анонсируют 16 июня во время прямой трансляции RGG Summit.