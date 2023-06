The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom прошли всего за 53 минуты — новый рекорд

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла в начале мая, а геймер под ником gymnast86 уже изучил игру вдоль и поперёк и устраивает по ней челленджи. Один из них — прохождение игры за наименьшее количество времени.

В середине мая геймер поставил рекорд и прошёл Tears of the Kingdom за 1 час и 18 минут или за 78 минут. За это время игрок смог побить свой рекорд. Он завершил проект всего за 53 минуты и 55 секунд. Это мировой рекорд, который пока что никем не побит.

Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат gymnast86, Nintendo.

Наверняка своё же прохождение за 53 минуты сам геймер и побьёт, поскольку другие спидраннеры пока даже не приблизились к результату gymnast86.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.