Microsoft представила обновлённый «Проводник» в Windows 11

7 июня Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 23475. Сейчас она доступна только участникам программы Windows Insider.

Главным нововведением сборки стал обновлённый «Проводник», который подвергся множеству изменений. Так, разработчики переработали главную страницу программы — теперь на ней отображаются недавно использованные, избранные и рекомендуемые файлы. Также в приложении появился поиск и адресная строка, которая сразу распознаёт локальные и «облачные» папки с файлами.

Фото: Microsoft

Среди других нововведений сборки: функция «Динамическое освещение», которая позволяет регулировать подсветку в аксессуарах. В будущем для этого не придётся устанавливать сторонний софт от самих производителей.

Настройка подсветки аксессуаров в Windows 11 Фото: Microsoft

Когда данные нововведения станут доступны обычным пользователям Windows 11, пока неизвестно. Судя по всему, это произойдёт с обновлением 23H2, которое планируют выпустить во второй половине 2023 года.