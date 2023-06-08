Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft представила обновлённый «Проводник» в Windows 11

Microsoft представила обновлённый «Проводник» в Windows 11
Аудио-версия:
Комментарии

7 июня Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 23475. Сейчас она доступна только участникам программы Windows Insider.

Главным нововведением сборки стал обновлённый «Проводник», который подвергся множеству изменений. Так, разработчики переработали главную страницу программы — теперь на ней отображаются недавно использованные, избранные и рекомендуемые файлы. Также в приложении появился поиск и адресная строка, которая сразу распознаёт локальные и «облачные» папки с файлами.

Фото: Microsoft

Среди других нововведений сборки: функция «Динамическое освещение», которая позволяет регулировать подсветку в аксессуарах. В будущем для этого не придётся устанавливать сторонний софт от самих производителей.

Настройка подсветки аксессуаров в Windows 11

Настройка подсветки аксессуаров в Windows 11

Фото: Microsoft

Когда данные нововведения станут доступны обычным пользователям Windows 11, пока неизвестно. Судя по всему, это произойдёт с обновлением 23H2, которое планируют выпустить во второй половине 2023 года.

Материалы по теме
В Windows 11 появится улучшенный Paint — с тёмной темой и горячими клавишами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023