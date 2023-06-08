Новый биом, верблюды и археология: для Minecraft вышло крупное обновление
Поделиться
Mojang выпустила для Minecraft масштабное обновление 1.20 под названием The Trails & Tales, которое добавило в игру множество нововведений и некоторых изменений. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.
Релиз апдейта добавил в игру новый биом, новое занятия, животное, возможности кастомизации брони и многое другое.
Что появилось в Minecraft с выходом обновления?
- Новый биом с вишнёвыми деревьями. С помощью нового блока можно создавать различные вещи
- В игре появилась возможность заниматься археологией, находить новые интересные места, предметы, мобов и многое другое
- Появилась возможность кастомизировать доспехи с помощью накладок с украшениями
- Авторы добавили верблюдов. Их можно убить и получить ресурсы, либо же использовать в качестве верховой езды
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.
Апдейт 1.20 могут скачать все владельцы Minecraft бесплатно.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
11:54
-
11:37
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:36
-
10:33
-
09:31
-
09:07
-
08:30
-
07:43
-
07:11
-
06:40
-
06:00
-
00:12
- 7 июня 2023
-
21:53
-
21:21
-
20:48
-
20:45
-
20:15
-
19:50
-
19:21
-
19:17
-
18:43
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
17:49
-
17:26
-
17:00
-
16:19
-
15:53
-
15:28
-
15:05
-
14:47
Партнерский контент