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Новый биом, верблюды и археология: для Minecraft вышло крупное обновление

Mojang выпустила для Minecraft масштабное обновление 1.20 под названием The Trails & Tales, которое добавило в игру множество нововведений и некоторых изменений. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.

Релиз апдейта добавил в игру новый биом, новое занятия, животное, возможности кастомизации брони и многое другое.

Что появилось в Minecraft с выходом обновления?

Новый биом с вишнёвыми деревьями. С помощью нового блока можно создавать различные вещи

В игре появилась возможность заниматься археологией, находить новые интересные места, предметы, мобов и многое другое

Появилась возможность кастомизировать доспехи с помощью накладок с украшениями

Авторы добавили верблюдов. Их можно убить и получить ресурсы, либо же использовать в качестве верховой езды

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Апдейт 1.20 могут скачать все владельцы Minecraft бесплатно.