В WhatsApp скоро появятся каналы с новостной лентой — как в «Телеграме»

Создатели WhatsApp наконец обратили внимание на «Телеграм» и решили добавить важнейшую функцию мессенджера Павла Дурова — каналы. Они будут доступны во вкладке Обновления и в первую очередь предназначены для официальных ведомств, футбольных клубов, всемирных организаций и других крупных компаний.

Как и в «Телеграме», администраторы сообществ смогут писать текст, прикладывать фото, видео и стикеры, а также создавать опросы. При этом о форме обратной связи пока речи не идёт — это строго информационный функционал без возможности оставлять комментарии к постам.

Каналы уже появились в WhatsApp в Сингапуре и Колумбии — пользователи этих регионов могут подписаться на Всемирную организацию здравоохранения, Международный комитет спасения, а также на аккаунты футбольных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити».

В дальнейшем функционал станет доступен пользователям большинства стран мира вместе с возможностью создавать неофициальные сообщества. Когда сервис заработает в России, пока неизвестно.