Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Где и во сколько смотреть Summer Game Fest — главную игровую выставку лета

Где и во сколько смотреть Summer Game Fest — главную игровую выставку лета
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня в 22:00 мск начнётся церемония открытия Summer Game Fest — крупной летней игровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов.

Где можно будет смотреть Summer Game Fest

  • На YouTube, канал thegameawards
  • На Twitch, канал thegameawards
  • На официальном сайте мероприятия

Summer Game Fest в этом году обещает стать действительно интересной. Известно, что на шоу покажут первый полноценный геймплей Mortal Kombat 1, раскроют свежие детали Alan Wake 2, покажут трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак» и уделят время другим крутым анонсам.

Ранее ведущий и организатор выставки Джефф Кили заявлял, что геймеров могут ожидать примерно три-четыре громких анонса.Что это может быть, пока можно лишь гадать.

О том, что Summer Game Fest якобы убила E3
Джефф Кили: E3 совершила самоубийство, Summer Game Fest ни при чём
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023