Арнольд Шварценеггер рассказал историю появления фразы «I'll be back» в «Терминаторе»
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В документальном сериале «Арнольд», рассказывающем о жизни Арнольда Шварценеггера, актёр поделился историей со съёмок культовой фразы «I'll be back» в первом «Терминаторе». По признанию Железного Арни, он должен был сказать «I'll come back», однако ему больше понравился свой вариант.
При этом фразу «I'll be back» актёр хотел трансформировать в более серьёзную и роботизированную «I will be back», потому что та звучала уж слишком забавно. Однако Джеймс Кэмерон не оценил предложение Шварценеггера и всё же заставил его произнести культовую реплику.
«I'll be back» звучало забавно, мне хотелось чего-то более «машинного» — в духе «I will be back». Однако это привело к жаркому спору с Кэмероном. Он сказал мне: «Ты писатель?» И я ответил: «Нет», а он сказал мне: «Ну тогда не учи меня как нужно писать, чёрт возьми».
Как признаётся Шварценеггер, версия Кэмерона действительно звучала лучше и не зря стала культовой. Именно эту фразу запомнили зрители и вспоминают до сих пор — спустя 39 лет после выхода картины.
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