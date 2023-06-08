В России выпустили антисанкционный ПК на отечественном процессоре и с российским Linux

Издание CNews сообщило, что российская компания Mobile Inform Group выпустила системный блок «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф» и ОС «Альт» (дистрибутив Linux). Чип разработали на зеленоградском НПЦ «Элвис» в 2021 году.
Процессор работает на архитектуре ARM и использует четыре ядра Cortex A53 на частоте 1,8 ГГц. В системе также есть 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 64 ГБ. Также в плате есть Wi-Fi, Bluetooth и модем 5G.
Компания Mobile Inform Group не сообщила стоимость этого ПК. Также неизвестно, когда он выйдет в массы, поскольку сейчас производство идёт медленно из-за дефицита процессоров.
Фото: Cnews
Фото: Cnews
Пока не сообщается, сколько стоит такой ПК, ведь производство буксует из-за отсутствия процессоров.
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