В России выпустили антисанкционный ПК на отечественном процессоре и с российским Linux

Издание CNews сообщило, что российская компания Mobile Inform Group выпустила системный блок «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф» и ОС «Альт» (дистрибутив Linux). Чип разработали на зеленоградском НПЦ «Элвис» в 2021 году.

Процессор работает на архитектуре ARM и использует четыре ядра Cortex A53 на частоте 1,8 ГГц. В системе также есть 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 64 ГБ. Также в плате есть Wi-Fi, Bluetooth и модем 5G.

Компания Mobile Inform Group не сообщила стоимость этого ПК. Также неизвестно, когда он выйдет в массы, поскольку сейчас производство идёт медленно из-за дефицита процессоров.

Фото: Cnews

Фото: Cnews

Пока не сообщается, сколько стоит такой ПК, ведь производство буксует из-за отсутствия процессоров.