Поисковик Microsoft отказался искать Google Chrome и начал рекламировать свои функции

В начале мая Microsoft добавила чат-бота Bing прямо в поисковик Edge. Интеллектуальный помощник призван облегчить жизнь пользователей и ускорить нахождение информации.

Однако и здесь компания умудрилась испортить опыт некоторым юзерам. Редактор портала The Verge Шон Холлистер рассказал забавную историю, которая с ним недавно приключилась. Он попытался установить другой браузер на свой новый компьютер с Windows 11 и ввёл «Chrome» в поисковике. Однако вместо выдачи ссылок на скачивание программы запустился чат-бот, который выдал информацию о своих собственных достоинствах.

Фото: The Verge

Как отметил журналист, информация о Bing заполнила собой абсолютно всё пространство первой страницы поиска. Таким образом, он даже не мог обратиться к другим результатам своего запроса, пока не пролистает в самый низ. Подобная история приключилась и с его коллегой, который также попытался скачать Chrome в Edge.

В Microsoft ответили на запрос The Verge и заявили, что постоянно экспериментируют с функционалом собственного сервиса. Однако именно после ответа компании журналист больше не смог воспроизвести ситуацию — судя по всему, разработчики сразу же завершили свой эксперимент.