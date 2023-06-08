Провал фильма «Последний киногерой» в 90-х сильно подавил Арнольда Шварценеггера

В 90-х Арнольд Шварценеггер был самым популярным актёром. «Терминатор 2», «Правдивая ложь» и другие ленты обожали и зрители, и критики, и они принесли авторам приличную прибыль. Но провальное ироничное приключение «Последний киногерой» в 1993 году сильно ударило по самомнению и уверенности знаменитого артиста и культуриста. Об этом Шварценеггер рассказал в документальном сериале «Арнольд».
Шварценеггер признался, что вскоре после премьеры «Последнего киногероя» он не хотел выходить из дома.
Не могу передать, как я был расстроен. Это ранило мои чувства. Это смущает. Я не хотел никого видеть целую неделю.
В документальном фильме «Арнольд» Джеймс Кэмерон тоже отметил, что вскоре после премьеры ленты Арнольд разговаривал так, словно он долгое время плакал.
Он воспринял это как глубокий удар по своему бренду. Я думаю, провал картины действительно его потряс.
При бюджете в $ 85 млн «Последний киногерой» собрал в мировом прокате чуть больше $ 137 млн. А в первый уикенд в США его касса составила лишь $ 15 млн — именно стартовые сборы и расстроили Шварценеггера.
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