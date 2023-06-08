Актёр Джаред Лето взобрался на стену отеля без страховки
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51-летний актёр и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето залез на высокую стену отеля «Де Роме» в Берлине. В Сети распространилась масса видео и мемов, связанных с этим забавным случаем. По факту Джаред без страховки залез вверх по стене, коснулся бортика и спустился вниз.
В Сети до сих пытаются понять, зачем Лето залез на эту стену. Фанаты уже сравнили артиста с Человеком-пауком, некоторые предположили, что Джаред пытается показать, что он такой же смелый и сильный, как и Том Круз.
Джаред Лето взбирается на стену отеля в Берлине
Видео доступно на YouTube-канале Whoopsee. Права на видео принадлежат Whoopsee.
На самом деле Джаред Лето довольно давно увлекается скалолазанием. Но ранее актёр никогда не был замечен за покорением городских стен.
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