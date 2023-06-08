В России стартовали предзаказы флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra

Российские торговые сети бытовой техники открыли предзаказы на флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra. Аппарат с 512 ГБ встроенной памяти и с 16 ГБ «оперативы» ритейлеры предлагают за 140 тыс. рублей. В подарок за предзаказ идут смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro — они стоят более 20 тыс. рублей. Чтобы их получить, новый телефон нужно приобрести до 14 июня. Открытые продажи стартуют 15 июня.

В Xiaomi 13 Ultra встроены пять компонентов для съёмки, включая четыре тыльные камеры по 50 Мп: основная, ультраширокоугольная, телефото и перископная. Каждая из них умеет снимать видео в разрешении 8K. Кроме того, у Mi 13 Ultra есть «фронталка» на 32 Мп.

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Xiaomi оснастила устройство экраном 6,73 дюйма и частотой 120 Гц, а также разрешением 3200х1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, которая станет рекордной. Смартфон будет поставляться в трёх вариациях — на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА/ч.