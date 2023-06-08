Apple раскрыла подробности управления очками Vision Pro

Apple рассказала об управлении AR-очками Vision Pro, которые корпорация анонсировала в начале этой недели. Устройством можно будет управлять с помощью голоса, жестов и движений глаз. По словам создателей гаджета — это самые интуитивно понятные способы управления, которые не требуют дополнительного оборудования.

Особенности управления AR-очками Vision Pro

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Apple.

Большинство жестов управления инженеры перенесли из смартфонов. Поэтому пользователи легко их освоят. С помощью жеста они смогут приближать и отдалять те или иные виртуальные объекты, а также как угодно их крутить. А увеличение объекта происходит тогда, когда на него направлен взгляд пользователя.

Проектируя управление, создатели Vision Pro учли, что руки людей от использования виртуальной клавиатуры могут затекать. Поэтому инженеры постарались сделать так, чтобы устройство было и комфортным в пользовании, и при этом руки не уставали.

Продажи Vision Pro должны стартовать в начале 2024 года. До релиза Apple также запустит демонстрационные стенды в фирменных магазинах: в них желающие смогут опробовать устройство перед покупкой.