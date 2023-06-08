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В Epic Games Store бесплатно раздают кооперативный шутер Payday 2

В Epic Games Store бесплатно раздают кооперативный шутер Payday 2
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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача кооперативного боевика Payday 2. Забрать игру можно до 15 июня. В этом экшене команде товарищей нужно вместе грабить банки, действуя аккуратно и сообща. Игру могут бесплатно добавить в свою библиотеку и пользователи из России.

Трейлер Payday 2

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Starbreeze Publishing.

Важно отметить, что в Epic Games Store раздают стандартную версию Payday 2. При этом для игры вышло более сотни дополнений, которые и поддерживают интерес аудитории к экшену.

Payday 2 изначально вышла в 2013 году. Игру тепло приняли и игроки, и журналисты.

Аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в базе данных магазина Xbox, недавно сообщил, что у Payday 3 появилась дата выхода. Игра якобы должна выйти 21 сентября.

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