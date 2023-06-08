Анонсирован новый сезон Fortnite — в нём появятся персонажи «Трансформеров»
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Авторы Fortnite в ходе презентации Summer Game Fest 2023 представили трейлер нового сезона «королевской битвы» — Wilds. Он начнётся уже завтра, 9 июня.
В синематике третьего сезона четвёртой главы показано, как игроки перемещаются на драконах, ищут мистический артефакт и встречаются с трансформерами: персонажи одноимённой франшизы появятся в Fortnite.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Fortnite.
Summer Game Fest — главная игровая презентация этого лета. Помимо Fortnite, на трансляции показали кадры третьего сезона сериала «Ведьмак», геймплей Alan Wake 2, дату выхода Lies of P и многое другое. Все новости с мероприятия вы можете узнать в нашем отдельном материале.
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