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Анонсирован новый сезон Fortnite — в нём появятся персонажи «Трансформеров»

Анонсирован новый сезон Fortnite — в нём появятся персонажи «Трансформеров»
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Авторы Fortnite в ходе презентации Summer Game Fest 2023 представили трейлер нового сезона «королевской битвы» — Wilds. Он начнётся уже завтра, 9 июня.

В синематике третьего сезона четвёртой главы показано, как игроки перемещаются на драконах, ищут мистический артефакт и встречаются с трансформерами: персонажи одноимённой франшизы появятся в Fortnite.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Fortnite.

Summer Game Fest — главная игровая презентация этого лета. Помимо Fortnite, на трансляции показали кадры третьего сезона сериала «Ведьмак», геймплей Alan Wake 2, дату выхода Lies of P и многое другое. Все новости с мероприятия вы можете узнать в нашем отдельном материале.

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