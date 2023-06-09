S.T.A.L.K.E.R. 2 не покажут на летних игровых презентациях
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Ночью прошла выставка Summer Game Fest, на которой не оказалось S.T.A.L.K.E.R. 2. Из-за этого у геймеров возник вопрос: а планируется ли показывать игру хоть на какой-нибудь летней презентации?
Модератор в обсуждениях игры в Steam отметил, что проект даже не посетит грядущую большую презентацию Microsoft. Авторы не планируют показывать игру на каком-нибудь из летних шоу. Более того, модератор отметил, что обычно команда не комментирует своё участие в подобных мероприятиях, но на этот случай сделала исключение.
Обычно мы не объявляем о нашем участии в шоу, но на этот раз мы сделаем исключение. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит июньские онлайн-конференции, предпочитая делать важные объявления в ближайшие месяцы.
Судя по словам модератора, GSC Game World сама будет делать соответствующие анонсы, отдельно от презентаций.
S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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