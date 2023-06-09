Скоро для фильма «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна снова будут прослушивать актёров

Издание Deadline сообщило, что в ближайшее время Warner Bros. проведёт ещё больше прослушиваний различных актёров на роли Супермена и Лоис Лейн в фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие».

Согласно данным инсайдеров, близких к процессу, первые личные прослушивания с участием Питера Сафрана и Джеймса Ганна состоятся в выходные или в понедельник.

На роль Супермена якобы будут прослушиваться Николас Холт, Дэвид Коренсвет и Том Бриттни. А на роль Лоис Лейн будут пробоваться Эмма Мак, Рэйчел Броснахэн и Фиби Дайневор.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года, а съёмки стартуют в начале 2024 года.