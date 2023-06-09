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В онлайн-кинотеатрах России корейских и турецких фильмов стало больше, чем голливудских

В онлайн-кинотеатрах России корейских и турецких фильмов стало больше, чем голливудских
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К середине 2023 года в российских онлайн-кинотеатрах осталось меньше голливудского контента, чем турецких и корейских проектов. Об этом РБК сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Количество голливудского контента, полноценно доступного для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах, сейчас варьируется от 200 до 270 наименований, отмечают в TelecomDaily. Это в разы меньше, чем было до введения санкций.

В качестве альтернативы голливудскому кино онлайн-кинотеатры выбрали контент из Южной Кореи и Турции. Больше всего контента корейского производства TelecomDaily обнаружило в библиотеке «Кинопоиска» — 276 наименований. Далее следует «Иви», у которого 239 единиц корейских фильмов и сериалов, у Wink — 227, а у Okko — 221.

Несмотря на растущую популярность корейских и турецких фильмов, отечественные онлайн-кинотеатры будут делать упор на российские проекты.

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