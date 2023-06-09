Вышел тизер сериала «Там, где цветёт полынь» по книге российской писательницы
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Онлайн-кинотеатр Kion представил тизер-трейлер экранизации книги Ольги Птицевой «Там, где цветёт полынь». Тизер получился коротким — он идёт всего 20 секунд. В тизере показали главную героиню, десятиклассницу Ульяну.
Ульяну сыграла Виктория Глухих. Вместе с ней в шоу снялись Артём Ткаченко, Сабина Ахмедова, Юлия Черепнина и другие.
Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.
Жизнь десятиклассницы Ульяны резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар – предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятия, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута. Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты.
Даты выхода у шоу пока что нет, но обещают, что премьеры состоится «скоро».
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