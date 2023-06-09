В России стартовали продажи флагманских смартфонов Huawei P60 и Huawei P60 Pro

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На российском сайте Huawei начались продажи флагманов Huawei P60 и Huawei P60 Pro. До 30 июня смартфоны можно приобрести со скидкой в 10 тысяч рублей:

Huawei P60 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 59 999 рублей (вместо 69 999 рублей);

с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 59 999 рублей (вместо 69 999 рублей); Huawei P60 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 69 999 рублей (вместо 79 999 рублей);

с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 69 999 рублей (вместо 79 999 рублей); Huawei P60 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — 84 999 рублей (вместо 94 999 рублей).

Huawei P60 Pro оснащён 6,67-дюймовым экраном OLED разрешением 2700х1220 пикселей с частотой кадров в 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, может похвастаться батареей ёмкостью 4815 мА·ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также влагозащитой по стандарту IP68.

Главное достоинство линейки P60 — камера. Главный датчик на 48 Мп, широкоугольный на 13 Мп и телефотосъёмка на 48 Мп, как заявляется, позволяют делать яркие и чёткие снимки даже ночью. Как и в прошлых смартфонах компании, в P60 нет Google-сервисов — вместо них Huawei продвигает собственный магазин AppGallery.