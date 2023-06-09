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Западные СМИ раскритиковали Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на презентации

Западные СМИ раскритиковали Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на презентации
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Вчера ночью прошла выставка Summer Game Fest. Во время неё ведущий и продюсер Джефф Кили вызывал разработчиков игр, чтобы они презентовали свои проекты. Западные СМИ обратили внимание, что во время шоу не было вызвано ни одной женщины.

Претензия в том, что организаторы шоу не пригласили на сцену ни одну женщину-разработчика. Это, по мнению СМИ, оскорбительно.

Отсутствие женщин особенно раздражает, потому что во многих играх, включённых в саму демонстрацию, главными героинями были женщины. Мы знаем, что игры создаются множеством людей, и нам нужно их увидеть, потому что это даёт понять зрителям, что у них тоже есть возможность заниматься любимым делом.

Также в комментариях заметили, что на сцену не пригласили ни одного разработчика с тёмным цветом кожи. Все приглашённые разработчики были белыми.

В нашем материале можно узнать детали шоу
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