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Екатерина Мизулина отпразднует День России на стриме в Minecraft

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила отпраздновать День России, который пройдет 12 июня, прямо в популярной песочнице Minecraft. Екатерина посетит прямую трансляцию, на которой будут отмечать День России.

По словам Мизулиной, ожидается большой концерт, а ещё будет парад самолётов и праздничный салют. Празднование начнётся 12 июня в 12:00 мск. IP-адрес сервера: play.russia-day.ru.

Помните празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка в игре Minecraft? 12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре. Будет настоящий концерт, парад самолетов и, конечно же, праздничный салют.

На тизере ниже можно посмотреть, как будет выглядеть мероприятие. Одним из приглашённых гостей, судя по всему, станет певец под ником Shaman.

Прямую трансляцию будут проводить блогеры под никами SuperEvgexa, filipin_is_bro и Dosia_csgo.