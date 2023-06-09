Марк Цукерберг не видит конкуренции в шлеме Vision Pro от Apple

Издание The Verge сообщило, что после презентации Apple и анонса шлема Vision Pro глава компании Meta* Марк Цукерберг провёл корпоративную встречу, в ходе которой поговорил про устройство Apple.

По мнению Цукерберга, никакого прорыва в индустрии Vision Pro не сделала. Также Марк отметил, что цена шлема его компании, Quest 3, составляет всего $ 500 по сравнению с ценой Vision Pro за $ 3,5 тысячи. Это, по мнению главы Meta*, даст им преимущество.

В каждой демонстрации, которую они показывали, был человек, сидящий на диване в одиночестве. Возможно, это их видение будущего, но это явно не то, чего хочу я. Существует реальная философская разница в том, как мы подходим к этому. И, увидев, что они выпускают и как они собираются конкурировать c нами, я ещё больше воодушевился и во многих отношениях преисполнился оптимизмом по поводу нашей работы.

Шлем Vision Pro выйдет в начале 2024 года в США и будет продаваться за $ 3500 (примерно 300 тысяч рублей). Quest 3 же выйдет осенью за $ 500 (примерно 42 тысячи рублей).

* — деятельность компании Meta запрещена в России и признана экстремистской.