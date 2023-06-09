«Google Диск» перестанет работать на Windows 8 и Windows 8.1

Компания Google объявила о прекращении поддержки десктопной версии приложения Google Drive («Гугл Диск») на Windows 8 и Windows 8.1. Кроме того, программа также перестанет работать на 32-разрядных операционных системах — всё это произойдёт уже в августе 2023 года. При этом юзеры смогут использовать браузерную версию программы.
Во избежание перебоев обслуживания пользователям Windows следует обновиться до Windows 10 (64-разрядная) или более свежей версии до августа 2023 года. Пользователи 32-разрядных версий Windows по-прежнему смогут получать доступ к «Диску» через браузер.
«Google Диск» — сервис для хранения редактирования и синхронизации файлов, доступный как на ПК, так и на мобильных платформах. Судя по всему, после окончания поддержки пользователи Windows 8 и Windows 8.1 больше не смогут синхронизировать свои файлы с «облаком».
Ранее Google также отключила поддержку Chrome для Windows 7, 8 и 8.1. Это произошло ещё в феврале 2023 года. Программой всё ещё можно пользоваться на устаревших ОС, однако она перестала получать обновления.
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