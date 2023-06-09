Зрители громят трейлер третьего сезона «Ведьмака» из-за ухода Генри Кавилла

Вчера вышел новые трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Аудитория восприняла увиденное крайне негативно. На момент написания этой новости у ролика 50 тыс. лайков и 48 тыс. дизлайков. Многие зрители объясняют свою негативную реакцию уходом исполнителя главной роли Генри Кавилла после третьего сезона. Его место в четвёртом займёт актёр Лиам Хемсворт.

Трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Соотношение лайков и дизлайков в трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Фото: Netflix

Геральт Генри Кавилла сыграл важную роль в успехе сериала. Как поклонник книг, я огорчён тем, что Netflix отходит от оригинальной истории, поскольку сохранение повествования Сапковского было крайне важно.

Генри Кавилл — сердце сериала. Без него шоу уже не будет прежним.

Многие зрители считают сериал «Ведьмак» великолепным шоу, и иронично сожалеют, что он завершится на третьем сезоне. Хотя по факту будет и четвёртый.

Какой хороший сериал, жаль, что заканчивается на третьем сезоне и без достойной концовки.

Третий сезон шоу выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть на Netflix с 29 июня, а финальные эпизоды третьего сезона покажут 27 июля.