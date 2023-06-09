Apple резко снизила ожидания от продаж очков Vision Pro — инсайдер

Изначально Apple планировала продать более 1 млн очков дополненной реальности Vision Pro. Чуть позже корпорация сократила план продаж до 300 тысяч единиц, а в итоге решила, что сможет реализовать лишь 150 тысяч устройств. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказала аналитик и инсайдер Айша Тарик.
Не менее известный аналитик Бен Баджарин в комментарии к заявлению Айши отметил, что Apple всё ещё планирует продать 300–500 тысяч Vision Pro. По его словам, Apple всегда изменяет анализ спроса в большую или меньшую сторону после презентации продукта.
Продажи Vision Pro должны стартовать в начале 2024 года. До релиза Apple также запустит демонстрационные стенды в фирменных магазинах: в них желающие смогут опробовать устройство перед покупкой. AR-очки будут стоить от $ 3499.
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