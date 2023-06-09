BOOM покинул состав Team Secret по Dota 2
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Европейский клуб Team Secret объявил об изменениях в составе по Dota 2 перед квалификациями к чемпионату мира The International 2023.
Команду Клемента Puppey Иванова покинул оффлейнер Мирослав BOOM Бицан, который ранее также выступал на позиции мидера.
Трудные времена требуют решительных мер. Сегодня мы прощаемся с нашим оффлейнером BOOM. Последние месяцы были непростыми, но мы благодарны ему за работу и желаем Мирославу всего наилучшего.
Фото: Team Secret
BOOM перешёл в Team Secret перед началом текущего сезона — изначально он играл на второй позиции, но затем пересел на роль оффлейнера. Вместе с ним команда дважды вылетала из высшего дивизиона Dota Pro Circuit в Европе.
Кто заменит Мирослава на третьей позиции, пока не сообщается.
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