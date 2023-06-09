Сетевая бета Tekken 8 на ПК и консолях пройдёт в конце июля

Bandai Namco назначила точные даты проведения закрытого сетевого тестирования Tekken 8. Ограниченный круг геймеров сможет опробовать новый файтинг уже в июле.

Даты проведения закрытого сетевого тестирования Tekken 8

С 21 июля с 11:00 мск по 24 июля до 10:00 мск — на PlayStation 5.

С 28 по 31 июля — на ПК, PS5 и Xbox Series.

Трейлер закрытого сетевого тестирования Tekken 8

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Цель сетевого теста — оценка качества сети, а также демонстрация нашей новой боевой системы, воздушных комбо, графики нового поколения, а также разрушаемых арен.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.