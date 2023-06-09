Число подписчиков Netflix в США резко выросло после введения платных совместных аккаунтов

23 мая Netflix ввёл новые меры против совместных аккаунтов в США. Теперь аудитория, которая пользуется аккаунтами онлайн-кинотеатра из разных мест, должна доплачивать $ 8 за каждого нового участника. По данным аналитиков Antenna, эти меры спровоцировали в Америке резкий рост количества новых подписчиков онлайн-кинотеатра.

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26 и 27 мая в Netflix зарегистрировались примерно по 100 тысяч человек. А в период с 23 по 27 мая на Netflix ежедневно подписывались по 73 тысячи пользователей — это на 102% больше, чем за предыдущие два месяца. Этот рост превышает прирост новых зрителей весной 2020 года — в эпоху активной стадии пандемии COVID-19.

Более подробная информация о резком приросте аудитории Netflix должна раскрыться в финансовом отчёте, который компания опубликует в июле.