В Китае ограничат использование Wi-Fi и Bluetooth внутри страны

Власти Китая опубликовали законопроект, согласно которому гражданам страны ограничат использование Wi-Fi, Bluetooth, Air Drop и аналогичных беспроводных технологий связи и передачи файлов между устройствами.
Согласно законопроекту, китайских поставщиков интернет-услуг обяжут внедрять системы мониторинга данных сети, чтобы предотвращать распространение незаконного контента. А пользователи, в свою очередь, «не должны использовать сервис для публикации или пересылки незаконной информации, должны принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей». А в случае получения незаконной информации граждане КНР будут обязаны сообщать об этом компетентным органам власти.
Законопроект также предусматривает введение запрета на автоматическое подключение устройств к сетям, а также «обязательное предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении».
Этот законопроект правительство КНР решило разработать после массовых протестов против коронавирусных ограничений, которые были зафиксированы осенью прошлого года. В это время граждане Китая распространяли запрещённую правительством информацию через AirDrop и Bluetooth.
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