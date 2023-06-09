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Инсайдер раскрыл стоимость всех изданий игры Starfield

Инсайдер раскрыл стоимость всех изданий игры Starfield
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Известный инсайдер под ником bilbill-kun раскрыл стоимость всех изданий грядущего космического приключения Starfield. Ранее блогер выдавал исключительно подтверждённую информацию о стоимости новых игр. Он заявил, что новая большая RPG от Bethesda будет продаваться в трёх изданиях.

Стандартное издание

  • ПК — € 70.
  • Xbox Series —  € 80.

Издание «Премиум»

  • ПК — € 105.
  • Xbox Series — € 115.

Коллекционное физическое издание Constellation

  • ПК – € 300.
  • Xbox Series — € 300.

Инсайдер не раскрыл каких-либо других подробностей об изданиях Starfield.

Массу подробностей о Starfield авторы игры раскроют уже 11 июня. В этот день, в 20:00 мск, пройдёт Xbox Games Showcase. На ивенте Microsoft и её партнёры покажут трейлеры и геймплей множества игр, а затем Тодд Говард поделится новыми деталями горячо ожидаемого космического ролевого приключения.

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