Инсайдер раскрыл стоимость всех изданий игры Starfield

Известный инсайдер под ником bilbill-kun раскрыл стоимость всех изданий грядущего космического приключения Starfield. Ранее блогер выдавал исключительно подтверждённую информацию о стоимости новых игр. Он заявил, что новая большая RPG от Bethesda будет продаваться в трёх изданиях.

Стандартное издание

ПК — € 70.

Xbox Series — € 80.

Издание «Премиум»

ПК — € 105.

Xbox Series — € 115.

Коллекционное физическое издание Constellation

ПК – € 300.

Xbox Series — € 300.

Инсайдер не раскрыл каких-либо других подробностей об изданиях Starfield.

Массу подробностей о Starfield авторы игры раскроют уже 11 июня. В этот день, в 20:00 мск, пройдёт Xbox Games Showcase. На ивенте Microsoft и её партнёры покажут трейлеры и геймплей множества игр, а затем Тодд Говард поделится новыми деталями горячо ожидаемого космического ролевого приключения.