Авторы Assassin's Creed: Mirage раскрыли новые детали игры

Ubisoft опубликовала небольшой ролик, посвящённый разработке Assassin's Creed: Mirage. В видео команда авторов рассказала, что в новой игре они решили снова сделать акцент на трёх важных аспектах — паркур, стелс и убийства. Эти составляющие играли важную роль в первых частях серии.

Видео о разработке Assassin's Creed: Mirage

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Паркур разработчики сделают приближённым к трейсингу в Assassin's Creed 2. А стелс будет играть более значимую роль, чем в прошлых трёх выпусках цикла. В «Мираже» открытые стычки с врагами будут крайне опасными. Потому что ИИ недругов авторы проработают так, что он будет очень умным, опасным и агрессивным. Они будут более внимательными — изучать подозрительные предметы и всегда будут начеку.

Как и в классических играх серии, в Assassin's Creed: Mirage можно будет сливаться с толпой, а также подкупать наёмников. Процесс убийств обещают сделать комплексным. Игроку нужно будет собирать информацию о жертве и изучать её распорядок и поведение, чтобы подобрать идеальное время для её устранения.

Немаловажная «фишка» — в игре будет проработанный серо-синий фильтр. Его придумали специально для фанатов первой части. Включив его, каждый поклонник серии точно вспомнит, как он проходил дебютную игру 2007 года.

Новые скриншоты игры Assassin's Creed: Mirage

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.