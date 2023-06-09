Арнольд Шварценеггер никогда не был доволен своим телом
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Арнольд Шварценеггер признался, что даже в молодости, будучи на пике формы, он не был доволен своим телом. Оно ему не до конца нравилось даже в те времена, когда он впервые стал «Мистером Вселенная» и когда завоевал этот титул ещё четыре раза. Об этом Арнольд рассказал в документальном сериале Netflix «Арнольд».
Я никогда не был доволен своим телом. Когда я хвастаюсь собой, это всё ерунда. Таким я предстаю перед всем миром. На самом деле, когда я один, я смотрю на своё тело и говорю себе: «Этого недостаточно».
На пике своей карьеры в бодибилдинге в 1970-х, когда Арнольду было чуть больше 20, он чувствовал себя недостаточно уверенным из-за своей внешности. Именно эта неудовлетворённость, по его словам, двигала его вперёд и помогала переступать через боль и быть дисциплинированным, чтобы в итоге стать уникальным и легендарным культуристом.
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