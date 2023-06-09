Marvel представила трейлер документального фильма о легендарном Стэне Ли

Marvel поделилась большим трейлером документального фильма о легендарном писателе, сценаристе, редакторе и авторе комиксов Стэне Ли.

Стэн много лет занимал должность президента и председателя совета директоров издательства Marvel Comics. Он в сотрудничестве с несколькими художниками придумал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четвёрку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и других супергероев.

В трейлере масса кадров из архивных записей со Стэном, а также эпизодов со съёмок фильмов киновселенной Marvel, где у Ли всегда было камео. В документалке масса интервью с коллегами, друзьями и родственниками знаменитого творца.

Трейлер документального фильма о Стэне Ли

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

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Фильм о Стэне Ли выйдет на Disney + 16 июня.