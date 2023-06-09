Двуликого в «Бэтмене 2» могут сыграть Джош Хартнетт или Джоэл Эдгертон — инсайдер

По данным известного инсайдера Джеффа Снайдера, в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном продюсеры рассматривают на роль Двуликого (Харви Дент) двух актёров — Джоша Хартнетта («Перл-Харбор») и Джоэла Эдгертона («Великий Гэтсби»).

Скорее всего, авторы ленты объявят об окончательном решении в ближайшее время. Пока точно неизвестно, насколько важную роль Двуликий будет играть во второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза. По данным инсайдера, в фильме могут показать трансформацию персонажа, и Двуликим он станет ближе к финалу. Подобную трансформацию Кристофер Нолан показал в картине «Тёмный рыцарь» 2008 года.

Изначально съёмки второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли собирались начать в ноябре этого года. В итоге их перенесли на 2024-й. Журналисты связывают перенос с забастовкой Гильдии сценаристов США, в которой принимают участие режиссёр и сценарист ленты Мэтт Ривз и его коллега Мэтсон Томлин.