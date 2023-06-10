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Актриса Дженнифер Лоуренс хочет вернуться к серии фильмов «Голодные игры»

Актриса Дженнифер Лоуренс хочет вернуться к серии фильмов «Голодные игры»
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что с радостью вернулась бы к франшизе «Голодные игры». Девушка четырежды перевоплощалась в главную героиню саги Китнисс Эвердин — и с радостью сделает это ещё раз, если ей представится случай.

Боже мой, конечно, я готова вернуться! Если Китнисс когда-нибудь сможет вернуться в мою жизнь, я на сто процентов готова.

Последним на данный момент фильмом из серии «Голодные игры» с Лоуренс остаётся «Сойка-пересмешница. Часть 2», вышедшая в 2015 году. С тех пор девушка стала большой кинозвездой, снявшись в том числе в драмеди «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо.

Ближайшим фильмом по вселенной станут «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Фильм выйдет в мировой прокат 17 ноября и расскажет историю Люси Грей Бэрд и Кориолана Сноу, которая произошла за 64 года до приключений Китнисс Эвердин.

Первый трейлер фильма:
Видео
Вышел первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
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