Продюсеры не хотели делать Пятно злодеем ленты «Человек-паук: Паутина вселенных»

Продюсеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер изначально не видели Пятно главным антагонистом ленты. Но их переубедил учредитель и бывший президент Marvel Studios Ави Арад, который тоже выступил продюсером нового мультфильма о Человеках-пауках.

Лорд и Миллер поначалу уверяли коллегу, что Пятно — глупый злодей. Но Ави заявил, что люди не понимают, насколько могущественный и драматичный этот персонаж. В итоге все авторы осознали, что непростая судьба Пятна очень похожа на историю Майлза, но с «тёмной стороны». И зрители точно будут ему сопереживать.

Разве не интересно было бы взять героя, которого считают тупым, который чувствует себя брошенным и одиноким и хочет доказать свою силу? Это та же драматическая дуга, что и у Майлза, но в тёмной версии. Мы подумали: «О, наверное, нам стоило прислушаться к нему, а не отмахиваться от персонажа так, как все это делают».

Пятно дебютировал в комиксах в 1985 году как один из врагов Человека-паука. Персонаж умеет создавать межпространственные порталы, а также небольшие порталы, которые он использует для мгновенного перемещения на большие расстояния, а также для реализации своих злодейских планов.

«Паутина вселенных» уже идёт в кинотеатрах мира.