Умер актёр и комик Майк Батайе, наиболее известный по сериалу «Во все тяжкие»
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В возрасте 52 лет умер американский актёр и комик Майк Батайе. Он известен массовому зрителю по культовому сериалу «Во все тяжкие». В шоу он исполнил роль Денниса Марковски — менеджера прачечной Lavanderia Brilliante, которая была прикрытием для незаконной лаборатории антагониста Густаво «Гуса» Фринга.
Майк умер в своём доме в Мичигане от сердечного приступа. О кончине артиста сообщила его семья.
С большой грустью и тяжёлым сердцем мы с сёстрами сообщаем о кончине нашего дорогого брата. Тем, кто любил его, будет очень не хватать его великой способности вызывать смех и радость.
Помимо «Во все тяжкие», Майк блистал в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно», «Марко Поло», «Щит» и в ряде других шоу.
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