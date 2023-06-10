Умер актёр и комик Майк Батайе, наиболее известный по сериалу «Во все тяжкие»

В возрасте 52 лет умер американский актёр и комик Майк Батайе. Он известен массовому зрителю по культовому сериалу «Во все тяжкие». В шоу он исполнил роль Денниса Марковски — менеджера прачечной Lavanderia Brilliante, которая была прикрытием для незаконной лаборатории антагониста Густаво «Гуса» Фринга.

Майк умер в своём доме в Мичигане от сердечного приступа. О кончине артиста сообщила его семья.

С большой грустью и тяжёлым сердцем мы с сёстрами сообщаем о кончине нашего дорогого брата. Тем, кто любил его, будет очень не хватать его великой способности вызывать смех и радость.

Помимо «Во все тяжкие», Майк блистал в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно», «Марко Поло», «Щит» и в ряде других шоу.