Авторы Mortal Kombat 1 показали новый геймплей за Саб-Зиро, Лю Канга и других бойцов

Портал IGN презентовал семиминутный геймплейный ролик Mortal Kombat 1. В видео во всей красоте демонстрируется игровой процесс за Лю Канга, Саб-Зиро, Соню Блейд, принцессу Китану и за других бойцов, которые ранее фигурировали в этой серии файтингов.

В ролике показаны различные комбо, совместные атаки, спецудары и, естественно, кровавые фаталити.

Геймплей Mortal Kombat 1

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NetherRealm Studios.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунгу.

Первый геймплей файтинга на Summer Game Fest стал самым популярным роликом с ивента Summer Game Fest.