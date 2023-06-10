Авторы Mortal Kombat 1 показали новый геймплей за Саб-Зиро, Лю Канга и других бойцов
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Портал IGN презентовал семиминутный геймплейный ролик Mortal Kombat 1. В видео во всей красоте демонстрируется игровой процесс за Лю Канга, Саб-Зиро, Соню Блейд, принцессу Китану и за других бойцов, которые ранее фигурировали в этой серии файтингов.
В ролике показаны различные комбо, совместные атаки, спецудары и, естественно, кровавые фаталити.
Геймплей Mortal Kombat 1
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NetherRealm Studios.
Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунгу.
Первый геймплей файтинга на Summer Game Fest стал самым популярным роликом с ивента Summer Game Fest.
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