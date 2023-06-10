Фанат добавил голос Горшка из «Короля и Шута» в песню из сериала «Ведьмак»

Поклонник группы «Король и Шут» и блогер под ником Baron Ungern с помощью искусственного интеллекта добавил голос Михаила Горшенёва в песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак». Он выложил на YouTube ролик, в котором сгенерированный голос Горшка исполняет эту знаменитую песню.

Baron Ungern отметил, что он «воскресил» голос Горшенёва с помощью RVC v2 — этот ИИ умеет имитировать самые разные голоса.

Исполнение песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» сгенерированным голосом Михаила Горшенёва из группы «Король и Шут»

Видео доступно на YouTube-канале Baron Ungern. Права на видео принадлежат Baron Ungern.

Постановщик сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир не исключает, что «Кинопоиск» может продлить шоу на второй сезон. По его словам, продолжение может быть полностью завязано на фэнтезийном мире. Об этом он заявил в обсуждении проекта на «Подкасте Кинопоиска».