Звезда Marvel Том Холланд в восторге от сценария фильма «Человек-паук 4»
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Актёр Том Холланд в одном из новых интервью признался, что у грядущего «Человека-паука 4» великолепный сценарий. Он заявил, что в фильме будет кое-что, что поразит всех фанатов «Спайди».
Кто знает, воплотится ли это в жизнь? Но сейчас всё выглядит отлично. Нам всем просто нужно подождать.
На прошлой неделе продюсер «Паутины вселенных» Эми Паскаль подтвердила, что новый художественный фильм о Майлзе Моралесе находится в разработке. Пока неизвестно, появится ли в грядущем кинокомиксе Человек-паук Тома Холланда. Сам Холланд недавно заявил, что для него будет большой честью, если его Питер Паркер «разделит экран» с Майлзом.
Для меня было бы честью привести Майлза Моралеса в художественное кино. Не знаю, как мы это сделаем, но если бы была возможность, я бы за неё ухватился.
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