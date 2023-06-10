Арнольд Шварценеггер ненавидел сценарий фильма «Терминатор 2»

В документальном мини-сериале «Арнольд» Джеймс Кэмерон заявил, что Арнольду Шварценеггеру изначально не нравился сценарий культового фильма «Терминатор 2: Судный день». Знаменитый режиссёр вспомнил, что когда он обсуждал с Шварценеггером сюжет картины, «Арни» не понравился тот факт, что его герой по ходу повествования никого не убивает.

Мы с Арнольдом встретились, чтобы обсудить сценарий. Итак, я сажусь и вижу, что он не в своём обычном весёлом настроении. Я говорю: «В чём дело? Тебе это не нравится? Он ответил: «Джим… я никого не убиваю.

Кэмерон подчеркнул, что ему потребовалось некоторое время, чтобы объяснить Арнольду концепцию его персонажа. Напомним: во второй части Терминатор модели T-800 дал Джону Коннору обещание никого не убивать, а Джон позволил киборгу травмировать особо агрессивных недругов выстрелами в ноги.