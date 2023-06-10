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Хью Грант ведёт переговоры о съёмках в хорроре от авторов «Тихого места»

Хью Грант ведёт переговоры о съёмках в хорроре от авторов «Тихого места»
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Сценаристы нашумевшего фантастического хоррора «Тихое место» — Скотт Бек и Брайан Вудс — запустили в производство свой новый фильм ужасов. Их новая лента называется «Еретик». По данным инсайдеров, по сюжету ленты двое проповедников прибудут в дом некоего мужчины, чтобы попытаться обратить его в свою веру.

Также сообщается, что знаменитый британский актёр Хью Грант («Джентльмены») и Хлоя Ист («Фабельманы») ведут переговоры с авторами об участии в проекте. Уже известно, что разработкой хоррора занимается кинокомпания A24, которая стала известной благодаря фильмам ужасов «Солнцестояние», «Маяк». Компания также известна благодаря оскароносной ленте «Все везде и сразу».

Активная стадия производства «Еретика» должна стартовать в конце этого года. Но этим планам может помешать забастовка Гильдии сценаристов США.

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