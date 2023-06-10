На презентации Xbox покажут трейлеры новой Fable и Avowed от Obsidian — Gamereactor

Совсем скоро состоится Xbox Games Showcase 2023 — большая игровая презентация игр Microsoft. Компания уже пообещала, что на выставке будут исключительно трейлеры на движке: это значит, что на трансляции не будет никаких CG-роликов, которые обычно создают специально для подобных мероприятий.
Как сообщают источники издания Gamereactor, на Xbox Games Showcase 2023 впервые покажут геймплейные трейлеры сразу двух ожидаемых игр: новой Fable и Avowed — ролевого экшена от Obsidian, действие которого разворачивается во вселенной Pillars of Eternity.
Оба проекта анонсировали ещё летом 2020 года, и с тех пор Microsoft больше не делилась информацией о них. Судя по всему, уже совсем скоро игроки наконец-то увидят первые геймплейные трейлеры долгожданных тайтлов.
Шоу Xbox Games Showcase 2023 стартует 11 июня в 20:00 мск. Сразу после него начнётся особая презентация, посвящённая космической Starfield от авторов «Скайрима» и Fallout 4.
- 10 июня 2023
-
20:10
-
18:53
-
17:58
-
17:33
-
16:38
-
16:17
-
15:31
-
14:58
-
14:30
-
14:02
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
00:25
- 9 июня 2023
-
21:53
-
21:17
-
20:46
-
20:19
-
19:46
-
19:17
-
18:48
-
18:12
-
17:37
-
17:15
-
16:51
-
16:22
-
16:21
-
15:56
-
15:30
-
14:57
-
14:34
-
14:21
-
13:51
-
13:22
-
12:58