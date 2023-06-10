На презентации Xbox покажут трейлеры новой Fable и Avowed от Obsidian — Gamereactor

Совсем скоро состоится Xbox Games Showcase 2023 — большая игровая презентация игр Microsoft. Компания уже пообещала, что на выставке будут исключительно трейлеры на движке: это значит, что на трансляции не будет никаких CG-роликов, которые обычно создают специально для подобных мероприятий.

Как сообщают источники издания Gamereactor, на Xbox Games Showcase 2023 впервые покажут геймплейные трейлеры сразу двух ожидаемых игр: новой Fable и Avowed — ролевого экшена от Obsidian, действие которого разворачивается во вселенной Pillars of Eternity.

Оба проекта анонсировали ещё летом 2020 года, и с тех пор Microsoft больше не делилась информацией о них. Судя по всему, уже совсем скоро игроки наконец-то увидят первые геймплейные трейлеры долгожданных тайтлов.

Шоу Xbox Games Showcase 2023 стартует 11 июня в 20:00 мск. Сразу после него начнётся особая презентация, посвящённая космической Starfield от авторов «Скайрима» и Fallout 4.