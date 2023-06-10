Геральт в крови, Лютик и Йеннифэр — на новых кадрах из третьего сезона «Ведьмака»

Сразу после премьеры трейлера третьего сезона «Ведьмака» авторы поделились новыми деталями продолжения и выпустили очередной набор свежих кадров сериала. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич тем временем вновь напомнила, что третий сезон станет максимально близок к книгам — настолько, насколько это вообще возможно в телевизионном формате.

Что касается новых кадров, то здесь можно увидеть и Геральта из Ривии в крови, и сосредоточенную Цири, и задумчивую чародейку Йеннифэр, и Дийкстру на званом ужине.

Новые кадры из третьего сезона «Ведьмака»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.