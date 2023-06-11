Эд Бун рассказал о камео-бойцах в Mortal Kombat 1

Эд Бун рассказал о механике камео-бойцов, которая будет важной составляющей в жарких битвах в файтинге Mortal Kombat 1. Придумывая эту систему, Бун решил объединить две составляющие — режим «2 на 2» и уникальные спец-атаки воинов. В итоге получилась система камео, её уже показали в первых геймплейных роликах игры.

Геймплей Mortal Kombat 1 с механикой камео-бойцов Видео Авторы Mortal Kombat 1 показали новый геймплей за Саб-Зиро, Лю Канга и других бойцов

Как работает механика камео-бойцов в Mortal Kombat 1

Благодаря системе камео, игрок во время боя может призвать второго бойца, который на мгновение выходит на поле битвы и быстро наносит по противнику урон. Для призыва компаньона нужно нажать одну кнопку и прожать направления движения. Постоянно камео бойца призывать не получится, его вызов ограничен таймером.

Камео-бойцами можно будет не только атаковать недругов, но и проводить фаталити вместо игрового персонажа. В камео на старте будет доступно около 20 воинов, среди них в основном герои из самой первой части Mortal Kombat.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунгу.