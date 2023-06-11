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Netflix выпустит игру по нашумевшему сериалу «Ход королевы» про шахматы

Netflix выпустит игру по нашумевшему сериалу «Ход королевы» про шахматы
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Netflix готовит видеоигру по мотивам нашумевшего сериала «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Проект разрабатывает Ripstone Games, авторы Chess Ultra. Новый тайтл тоже будет строиться на игре в шахматы.

Мы создаём игру, которая понравится поклонникам сериала и которая действительно предложит нечто увлекательное шахматистам любого уровня.

Сообщается, что в игре будут локации, хорошо знакомые фанатам сериала «Ход королевы». Например, дом главной героини Элизабет Хармон, или отель «Марипоза», в котором останавливалась девушка. Игроки также смогут брать уроки игры в шахматы, участвовать в матчах и соревноваться с друзьями. В проекте будут фигурировать и другие герои нашумевшего шоу Netflix.

Игру «Ход королевы» обещают выпустить на iOS или Android 25 июля. Сам сериал вышел на Netflix в 2020 году и мгновенно стал хитом. Шоу получило два «Золотых глобуса» и две премии «Эмми».

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