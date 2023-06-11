Где и во сколько смотреть Xbox Showcase — важнейшую игровую выставку Microsoft
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Сегодня в 20:00 мск начнётся большая игровая презентация Xbox Showcase. На ивенте точно раскроют подробности игры Starfield, покажут ремейк Persona 3 и новую Forza Motorsport. Скорее всего, анонсируют новые проекты и покажут геймплей ранее объявленных.
Где смотреть презентацию Xbox Showcase
Есть вероятность, что на шоу также покажут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и что-то из крупных эксклюзивов — ту же Fable, Hellblade 2 или Avowed. И не стоит забывать про игры партнёров и массу проектов для Game Pass.
Двойное удовольствие! Присоединяйтесь к нам на Xbox Games Showcase, где вы познакомитесь с новыми играми от наших невероятно талантливых внутренних студий и множества креативных партнеров со всего мира. А потом вас ждет полное погружение в ролевую игру Starfield Direct, долгожданный проект от Bethesda Game Studios!
Смотрите Xbox Showcase вместе с командой Чемп.Play!
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