Где и во сколько смотреть Xbox Showcase — важнейшую игровую выставку Microsoft

Сегодня в 20:00 мск начнётся большая игровая презентация Xbox Showcase. На ивенте точно раскроют подробности игры Starfield, покажут ремейк Persona 3 и новую Forza Motorsport. Скорее всего, анонсируют новые проекты и покажут геймплей ранее объявленных.

Где смотреть презентацию Xbox Showcase

На YouTube-канале Xbox (с русскими субтитрами).

На Twitch-канале Xbox.

На сайте Xbox.

Есть вероятность, что на шоу также покажут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и что-то из крупных эксклюзивов — ту же Fable, Hellblade 2 или Avowed. И не стоит забывать про игры партнёров и массу проектов для Game Pass.

Двойное удовольствие! Присоединяйтесь к нам на Xbox Games Showcase, где вы познакомитесь с новыми играми от наших невероятно талантливых внутренних студий и множества креативных партнеров со всего мира. А потом вас ждет полное погружение в ролевую игру Starfield Direct, долгожданный проект от Bethesda Game Studios!