В Сети опубликовали огромный геймплейный ролик Mortal Kombat 1
Поделиться
YouTube-канал The Jeff Gerstmann Show журналиста Джеффа Герстманна опубликовал 26-минутный геймплейный ролик игры Mortal Kombat 1. В видео демонстрируются игровой процесс за Саб-Зиро, Лю Канга, Кенши и принцессу Китану. В механике камео можно увидеть Джакса, Соню Блейд и Кано.
В ролике показаны различные комбо, механика камео, спецудары и, естественно, кровавые фаталити.
Геймплей Mortal Kombat 1
Видео доступно на YouTube-канале The Jeff Gerstmann Show. Права на видео принадлежат NetherRealm Studios.
Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунгу.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
15:50
-
15:23
-
14:53
-
14:30
-
14:04
-
13:22
-
12:57
-
12:25
-
01:53
- 10 июня 2023
-
21:42
-
21:31
-
21:15
-
20:10
-
18:53
-
17:58
-
17:33
-
16:38
-
16:17
-
15:31
-
14:58
-
14:30
-
14:02
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
00:25
- 9 июня 2023
-
21:53
-
21:17
-
20:46
-
20:19
-
19:46
-
19:17
-
18:48
-
18:12
-
17:37
Партнерский контент