В Сети опубликовали огромный геймплейный ролик Mortal Kombat 1

YouTube-канал The Jeff Gerstmann Show журналиста Джеффа Герстманна опубликовал 26-минутный геймплейный ролик игры Mortal Kombat 1. В видео демонстрируются игровой процесс за Саб-Зиро, Лю Канга, Кенши и принцессу Китану. В механике камео можно увидеть Джакса, Соню Блейд и Кано.

В ролике показаны различные комбо, механика камео, спецудары и, естественно, кровавые фаталити.

Геймплей Mortal Kombat 1

Видео доступно на YouTube-канале The Jeff Gerstmann Show. Права на видео принадлежат NetherRealm Studios.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября, но покупателям премиум-версии игра станет доступна на пять дней раньше. Предзаказавшие новую часть культового файтинга получат доступ к бета-версии и Шан Цунгу.